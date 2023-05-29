Центробанк пытался получить доступ к территории парка «Краснодар» через суд. В иске отказали

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске Центробанку к компании Сергея Галицкого о праве пользования частью парка «Краснодар»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске Центробанку РФ к компании Сергея Галицкого «Инвестстрой» о предоставлении права ограниченного пользования частью парка «Краснодар». Это решение было опубликовано в картотеке арбитражных дел. На документ обратил внимание «Коммерсантъ-Кубань».

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По данным СМИ, банку в парке принадлежат 1,3 тыс. метров ливневой канализации, а также 5,6 тыс. метров сетей электроснабжения. Через суд Центробанк пытался добиться права пользования для проведения ремонтных работ.

Ответчик объяснил, что участок является территорией общего пользования, где нет ограждений, то есть, существует свободный доступ. Истец предоставил суду переписку, в которой фирма Галицкого подтвердила готовность взаимодействовать.

По итогу суд вынес решение, что для проведения банком в парке ремонтных работ в случае ЧС право пользования не нужно, в нем нет обоснованной необходимости. По закону, собственник земельного участка не вправе создавать препятствия для доступа к аварийному объекту. А на постоянной основе обслуживание сетям банка не требуется.

Как сообщали ранее Юга.ру, компания Сергея Галицкого потеряла 7,7 млрд рублей. 

Банк России Банки парк «Краснодар» Парки Правосудие Сергей Галицкий Суд

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Центробанк пытался получить доступ к территории парка «Краснодар» через суд. В иске отказали
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