Центробанк пытался получить доступ к территории парка «Краснодар» через суд. В иске отказали

По данным СМИ, банку в парке принадлежат 1,3 тыс. метров ливневой канализации, а также 5,6 тыс. метров сетей электроснабжения. Через суд Центробанк пытался добиться права пользования для проведения ремонтных работ.



Ответчик объяснил, что участок является территорией общего пользования, где нет ограждений, то есть, существует свободный доступ. Истец предоставил суду переписку, в которой фирма Галицкого подтвердила готовность взаимодействовать.



По итогу суд вынес решение, что для проведения банком в парке ремонтных работ в случае ЧС право пользования не нужно, в нем нет обоснованной необходимости. По закону, собственник земельного участка не вправе создавать препятствия для доступа к аварийному объекту. А на постоянной основе обслуживание сетям банка не требуется.



Как сообщали ранее Юга.ру, компания Сергея Галицкого потеряла 7,7 млрд рублей.