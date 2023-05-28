До конца мая в Краснодарском крае будет идти дождь. Сохраняется штормовое предупреждение
На Кубани прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром
В Краснодарском крае с 29 по 31 мая ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. По данным ЦГМС, 29 мая в регионе днем 22-27°С, в горах ночью 19-24°С. На Черноморском побережье температура поднимется до 28°С.
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В Краснодаре 29 мая будет облачно. Временами дождь, гроза, ночью и утром сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
МЧС сообщает, что в бассейнах реки Кубани в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Новокубанском, Кавказском, Гулькевичском, Курганинском и Усть-Лабинском районах ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.
Во время затопления спасатели рекомендуют:
- собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты;
- оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста;
- по возможности немедленно оставить зону затопления;
- перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах;
- закрыть окна и двери, если есть время — закрыть окна и двери первого этажа досками (щитами);
- выпустить домашний скот;
- подняться на верхние этажи, чердачные помещения, крыши или деревья;
- для самоэвакуации использовать лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов;
- оказавшись в воде, снять тяжёлую одежду и обувь и найти предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;
- после спада воды остерегаться порванных и провисших электропроводов;
- не использовать продукты питания, попавшие в воду и не пить воду без санитарной проверки;
- перед входом в жилище после спада воды открыть двери и окна для проветривания, не пользоваться открытым огнем, не включать электроприборы до проверки исправности сетей.
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