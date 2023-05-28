До конца мая в Краснодарском крае будет идти дождь. Сохраняется штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром

В Краснодарском крае с 29 по 31 мая ожидается  сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. По данным ЦГМС, 29 мая в регионе днем 22-27°С, в горах ночью 19-24°С. На Черноморском побережье температура поднимется до 28°С.

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В Краснодаре 29 мая будет облачно. Временами дождь, гроза, ночью и утром сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С,  днем 24-26°С.

МЧС сообщает, что в бассейнах реки Кубани в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Новокубанском, Кавказском, Гулькевичском, Курганинском и Усть-Лабинском районах ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Во время затопления спасатели рекомендуют:

  • собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты;
  • оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста;
  • по возможности немедленно оставить зону затопления;
  • перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах;
  • закрыть окна и двери, если есть время — закрыть окна и двери первого этажа досками (щитами);
  • выпустить домашний скот;
  • подняться на верхние этажи, чердачные помещения, крыши или деревья;
  • для самоэвакуации использовать лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов;
  • оказавшись в воде, снять тяжёлую одежду и обувь и найти предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;
  • после спада воды остерегаться порванных и провисших электропроводов;
  • не использовать продукты питания, попавшие в воду и не пить воду без санитарной проверки;
  • перед входом в жилище после спада воды открыть двери и окна для проветривания, не пользоваться открытым огнем, не включать электроприборы до проверки исправности сетей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Адыгее затопило более 500 дворов и почти 600 га сельхозугодий.

Гулькевичский район Кавказский район Краснодар Курганинский район Лабинский район Мостовский район МЧС Наводнения Новокубанский район Отрадненский район Погода Усть-Лабинский район Штормовые предупреждения

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