В центре Сочи могут быть перебои с водой. Там будут ремонтировать водоводы
Перед курортным сезоном в центре Сочи проведут ремонт системы водоводов
У жителей центра Сочи утром 29 мая могут произойти перебои с водой. По данным водоканала курорта, с 08:00 там начнется ремонт системы водоснабжения.
В Новороссийске 18 апреля массово отключали воду:
Перебои с ресурсом могут быть по адресам: ул. Черноморская, 10 и ул. Орджоникидзе, 17.
Водоканал Сочи просит жителей курорта запастись водой, так как работы планируют завершить утром 30 мая. В случае необходимости будет организован ее подвоз по заявкам.
В районе ул. Орджоникидзе, 17 также перекроют движение авто.
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