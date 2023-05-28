В центре Сочи могут быть перебои с водой. Там будут ремонтировать водоводы

У жителей центра Сочи утром 29 мая могут произойти перебои с водой. По данным водоканала курорта, с 08:00 там начнется ремонт системы водоснабжения.

Перебои с ресурсом могут быть по адресам: ул. Черноморская, 10 и ул. Орджоникидзе, 17.

Водоканал Сочи просит жителей курорта запастись водой, так как работы планируют завершить утром 30 мая. В случае необходимости будет организован ее подвоз по заявкам.



В районе ул. Орджоникидзе, 17 также перекроют движение авто.



Как сообщали ранее Юга.ру, из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.