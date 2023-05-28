В центре Сочи могут быть перебои с водой. Там будут ремонтировать водоводы

Краснодарский край

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  • Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Перед курортным сезоном в центре Сочи проведут ремонт системы водоводов

У жителей центра Сочи утром 29 мая могут произойти перебои с водой. По данным водоканала курорта, с 08:00 там начнется ремонт системы водоснабжения.

В Новороссийске 18 апреля массово отключали воду:

Перебои с ресурсом могут быть по адресам: ул. Черноморская, 10 и ул. Орджоникидзе, 17. 

Водоканал Сочи просит жителей курорта запастись водой, так как работы планируют завершить утром 30 мая. В случае необходимости будет организован ее подвоз по заявкам.

В районе ул. Орджоникидзе, 17 также перекроют движение авто.

Как сообщали ранее Юга.ру, из бюджета Краснодарского края выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике.

Благоустройство Водоснабжение Курорты и туризм Сочи

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В центре Сочи могут быть перебои с водой. Там будут ремонтировать водоводы
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