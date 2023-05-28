В Горячем Ключе насмерть разбился байкер

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Горячий Ключ life» https://t.me/life_news_gk/8856
    © Скриншот из телеграм-канала «Горячий Ключ life» https://t.me/life_news_gk/8856

Водитель мотоцикла в Горячем Ключе погиб при столкновении с автомобилем

В Горячем Ключе ночью с 27 по 28 мая погиб водитель горного мотоцикла при столкновении с легковым автомобилем. Об этом редакции «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Краевой суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП в Геленджике:

ДТП произошло на улице Ленина. С водителем на мотоцикле ехала девушка. После столкновения ее доставили в реанимацию с множественными переломами.

«Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем. Точно установлено одно: водителя больше нет — соболезнования родным и близким», — сообщили правоохранительные органы.

Полиция выясняет подробности аварии.

Как писали ранее Юга.ру, в Кропоткине автомобиль влетел в остановку. Одна женщина погибла.

Горячий Ключ ДТП Происшествия смерть

Новости

В центре Сочи могут быть перебои с водой. Там будут ремонтировать водоводы
В Краснодаре на летних каникулах временно трудоустроят более 4 тысяч подростков
В Адыгее затопило более 500 дворов и почти 600 га сельхозугодий
В Горячем Ключе насмерть разбился байкер
В Краснодаре пройдёт выставка живописи «Золотой век»
Ильский НПЗ попытались атаковать беспилотники. Дроны нейтрализовали

Лента новостей

Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника
26 мая, 13:19
Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника
Собрали последствия ЧП
В городах Краснодарского края сильные дожди
26 мая, 12:25
В городах Краснодарского края сильные дожди
Показываем последствия непогоды
Жители Полтавской снова вышли на дорогу
26 мая, 11:29
Жители Полтавской снова вышли на дорогу
Они требуют встречи с губернатором Краснодарского края

Реклама на сайте