В Горячем Ключе насмерть разбился байкер

Водитель мотоцикла в Горячем Ключе погиб при столкновении с автомобилем

В Горячем Ключе ночью с 27 по 28 мая погиб водитель горного мотоцикла при столкновении с легковым автомобилем. Об этом редакции «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе администрации города.

ДТП произошло на улице Ленина. С водителем на мотоцикле ехала девушка. После столкновения ее доставили в реанимацию с множественными переломами.

«Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем. Точно установлено одно: водителя больше нет — соболезнования родным и близким», — сообщили правоохранительные органы.



Полиция выясняет подробности аварии.