В Кропоткине автомобиль влетел в остановку. Одна женщина погибла

Водитель автомобиля в Кропоткине не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта

В Кропоткине 26 мая около 11 часов женщина за рулем «KIA» врезалась в остановку общественного транспорта на улице Авиационной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На остановке находились две местные жительницы, ожидающие транспорт. В результате ДТП одна из них погибла, ей было 72 года.

Известно, что водитель — женщина 1973 года рождения и пешеход 1939 года рождения доставлены в больницу.



На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.