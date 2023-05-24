В Славянском районе вынесли условный приговор виновнику ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка

Предыстория. 24 сентября 2022 года в станице Петровской Славянского района 19-летний водитель на «ВАЗ 21093» на высокой скорости вылетел на встречную полосу, пытался уйти от столкновения и сбил 13-летнюю девочку на тротуаре. Спасти подростка не удалось.

24 мая 2023 года Славянский районный суд вынес приговор, парня признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник ДТП получил два года условно с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе судов края пояснили, что молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Также он частично возместил ущерб по иску семьи погибшей девочки и продолжает выплачивать компенсацию.

Ранее Юга.ру писали, что утром 21 мая в окрестностях станицы Калниболотской Новопокровского района произошло ДТП со смертельным исходом.