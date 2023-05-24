В Славянском районе вынесли условный приговор виновнику ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Славянский районный суд приговорил 19-летнего водителя к двум годам условно

Предыстория. 24 сентября 2022 года в станице Петровской Славянского района 19-летний водитель на «ВАЗ 21093» на высокой скорости вылетел на встречную полосу, пытался уйти от столкновения и сбил 13-летнюю девочку на тротуаре. Спасти подростка не удалось.

24 мая 2023 года Славянский районный суд вынес приговор, парня признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник ДТП получил два года условно с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе судов края пояснили, что молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Также он частично возместил ущерб по иску семьи погибшей девочки и продолжает выплачивать компенсацию.

Ранее Юга.ру писали, что утром 21 мая в окрестностях станицы Калниболотской Новопокровского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Аварии Дети ДТП Правосудие Суд

Новости

Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара
Аналитики назвали восемь самых жарких мест в Краснодаре. Рассказываем, где лучше не гулять летом
В Славянском районе вынесли условный приговор виновнику ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка
«Предусмотреть наличие патриотического контента». Мэрия Сочи запретила ресторанам включать песни, дискредитирующие армию и СВО
Крымский мост закрыли на несколько часов из-за учений — Аксенов
Полиция Краснодара ищет пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды «Дас Капитал». В отношении создателей возбудили уголовное дело

Лента новостей

История о живых, рассказанная мертвыми
Вчера, 17:30
История о живых, рассказанная мертвыми
Психолог прокомментировал состояние Русского кладбища в поселке под Краснодаром
В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град
Сегодня, 08:55
В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град
О последствиях непогоды на Кубани
Жилой район ВКБ Восточный
Сегодня, 10:10 Реклама
Жилой район ВКБ Восточный
Как выглядят и сколько стоят новые квартиры рядом с парком «Краснодар»?

Реклама на сайте