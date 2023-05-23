В Краснодаре водитель BMW сбил двух пешеходов

Вечером 22 мая на Ейском шоссе в Краснодаре двое людей попали под колеса автомобиля

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, водитель BMW ехал по Ейскому шоссе и сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Очевидцы ДТП пишут в соцсетях, что мужчина и женщина погибли. Официальной информации об этом нет. В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру сообщили, что состояние пострадавших уточняется, по факту ДТП проводят проверку.

Обновление: в пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что пострадавшим 43 года и 45 лет. Они госпитализированы.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Два человека погибли, еще двое были доставлены в больницу.