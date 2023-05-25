В Адыгее началась подготовка к выставке «Россия»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил начать подготовку к выставке «Россия». Она откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.

«Участие в этом масштабном мероприятии — замечательная возможность для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости региона. Поэтому мы должны максимально использовать данную площадку для презентации достижений, лучших практик и потенциала Адыгеи», — отметил Кумпилов.



На заседании оргкомитета обсудили концепцию экспозиции от республики. Для ее возведения выделено 85 кв. м. Там установят:

интерактивные экраны,

макет экокурорта «Лагонаки»,

экспонаты отраслевых проектов,

ремесленные предметы,

изделия народных промыслов,

атрибуты национальной культуры и истории.

Также организуют место для мастер-классов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи предложил жителям республики поучаствовать в просветительской премии.