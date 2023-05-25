В Адыгее началась подготовка к выставке «Россия»

Адыгея, Вся Россия

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  • © ЮГА.ру
    © ЮГА.ру

Адыгея примет участие в международной выставке «Россия» в Москве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил начать подготовку к выставке «Россия». Она откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.  

В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»:

«Участие в этом масштабном мероприятии — замечательная возможность для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости региона. Поэтому мы должны максимально использовать данную площадку для презентации достижений, лучших практик и потенциала Адыгеи», — отметил Кумпилов.

На заседании оргкомитета обсудили концепцию экспозиции от республики. Для ее возведения выделено 85 кв. м. Там установят:

  • интерактивные экраны,
  • макет экокурорта «Лагонаки»,
  • экспонаты отраслевых проектов,
  • ремесленные предметы,
  • изделия народных промыслов,
  • атрибуты национальной культуры и истории.

Также организуют место для мастер-классов.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи предложил жителям республики поучаствовать в просветительской премии.

Выставки Культурное наследие Мурат Кумпилов

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