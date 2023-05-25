В Адыгее началась подготовка к выставке «Россия»
Адыгея примет участие в международной выставке «Россия» в Москве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил начать подготовку к выставке «Россия». Она откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.
В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь»:
«Участие в этом масштабном мероприятии — замечательная возможность для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости региона. Поэтому мы должны максимально использовать данную площадку для презентации достижений, лучших практик и потенциала Адыгеи», — отметил Кумпилов.
На заседании оргкомитета обсудили концепцию экспозиции от республики. Для ее возведения выделено 85 кв. м. Там установят:
- интерактивные экраны,
- макет экокурорта «Лагонаки»,
- экспонаты отраслевых проектов,
- ремесленные предметы,
- изделия народных промыслов,
- атрибуты национальной культуры и истории.
Также организуют место для мастер-классов.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи предложил жителям республики поучаствовать в просветительской премии.