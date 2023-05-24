В Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь». Рассказываем, что в программе

В библиотеках города проведут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и поэтические чтения

Открытые бесплатные мероприятия на тему «Читаем вместе» к Году педагога и наставника пройдут с 18:00 до 23:00.

В библиотеке Маяковского (улица 70-летия Октября, 26) запланированы мастер-классы, шахматные и шашечные турниры, литературные конкурсы.

В библиотеке Островского (улица Уральская, 156) с творческой программой выступят писатели Герман и Тамара Рыльские. Также здесь проведут химические и физические опыты, подвижные игры, мастер-классы и занятия по созданию книжных закладок.

Библиотека Добролюбова (улица Кирова, 183/2, ПМР) подготовила вечер сказок и экскурсию по мини-музею «Кубанская старина».

В библиотеке Некрасова (улица Красная, 87/89) можно будет взять мастер-класс у известных городских писателей, попробовать свои способности в музыке или написании стихотворений, сделать памятное фото с лентой выпускника.

В библиотеке Бакалдина (улица Коммунаров, 201) можно поиграть в «Угадай мелодию», сделать книжку-малышку и посмотреть шоу с Василисой Премудрой.

Библиотека Горького (улица Героя Яцкова, 6) предлагает гостям поучаствовать в мини-спектакле «Вечерняя школа» и в занятиях по русскому языку.

В детской библиотека № 1 имени Бардадыма (улица Благоева, 48) все желающие смогут поиграть в командные игры, поучаствовать в мастер-классах и поэтических соревнованиях.

Библиотека Макаренко (улица Новороссийская, 178) подготовила лекцию об этом русском педагоге и концертную программу с народными песнями.

В детской библиотеке Маршака (улица Гражданская, 6) устроят викторины, литературные головоломки и конкурсы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» 27 мая пройдёт культурно-психологический стендап. Зрителям расскажут реальные истории из жизни Майкла Джексона, Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри.