Глава Адыгеи предложил жителям республики поучаствовать в просветительской премии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале сообщил, что Российское общество «Знание» продолжает регистрацию номинантов на просветительскую премию

Поучаствовать в премии могут лекторы, педагоги, популяризаторы науки, блогеры и тренеры — деятели, занимающиеся просвещением в нашей стране, а еще — просветительские проекты: книги, мероприятия, блоги, фильмы, форумы. Подать заявку могут и организации, занимающиеся развитием образовательного, научного и культурного уровня граждан.

Регистрация на премию проходит на сайте Российского общества «Знание» до 5 июня.

Глава республики подчеркнул, что Адыгея обладает большим потенциалом в сфере просвещения. «Наши выдающиеся педагоги и ученые находят признание, получают значимые государственные награды и звания. Только позавчера учитель из Майкопской гимназии №22 Мария Николаевна Трофименко получила из рук президента России награду «Заслуженный учитель РФ», — отметил Кумпилов.

По словам главы региона, «Знание.Премия» — это прекрасная возможность заявить о своем труде, получить общественное признание, обменяться идеями и опытом с выдающимися деятелями России, найти партнеров для реализации проектов.

Награды победителям вручат по 17 направлениям: «История», «Университет», «Наука и технологии», «Экономика, Бизнес и Право», «Культура и искусство», «Школа», «Наставник» и другим.

«Мы всецело поддерживаем развитие образования и науки в республике и в стране. Уверен, наши педагоги и наставники, деятели науки не останутся в стороне, примут участие и достойно представят Адыгею на финале в Государственном Кремлевском дворце», — резюмировал Мурат Кумпилов.