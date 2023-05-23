В Сочи отметят День города. Публикуем афишу мероприятий

Во всех районах города состоятся торжественные приемы, на которых наградят работников отраслей и предприятий. 26 мая в Зимнем театре пройдет встреча Алексея Копайгородского с теми, кто получил звание «Почетный гражданин города».

Также на курорте впервые будет организован конкурс «Супербабушка Сочи». Его финал пройдет 25 мая в доме культуры «Юбилейный».



Основным днем празднования, по данным администрации, станет 27 мая. На площади Искусств перед музеем им. Д.Д. Жилинского состоятся массовые соревнования по прыжкам на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето».



Праздничная программа подготовлена во всех районах парка Ривьера. В числе мероприятий — тематические экскурсии, фотовыставка, выставка ретрооткрыток с видами Сочи, мастер-классы, детские игровые программы.



В этом году с Днем города совпала всероссийская акция «Библионочь». Она пройдет в 12-й раз под лозунгом «Читаем вместе». В библиотеках, литературных музеях и культурных центрах Сочи будут организованы творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения.



28 мая в 12:00 на площади у Сочинского государственного цирка состоится программа «Я люблю Сочи — здесь есть цирк». С ней выступят участники первого инклюзивного фестиваля циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей».



Посмотреть полную программу мероприятий ко Дню города в Сочи можно здесь.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи прошел благотворительный забег в рамках «Зеленого Марафона».