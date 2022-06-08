На Кубани зацвел ядовитый ясенец. Почему его называют «неопалимая купина» и чем он опасен для человека?

Ясенец кавказский — травянистое растение, высота может достигать одного метра. В мае-июне он начинает цвести и покрывается большими цветами. Они имеют сиреневато-белый оттенок, иногда с фиолето-розовыми прожилками.

Цветы пахнут цитрусом, но нюхать их ни в коем случае нельзя. Биологи заповедника «Утриш» рассказали, что прикасаться к растению тоже опасно. Особенно навредить могут коробочки с цветами. Когда человек прикасается к ним, то ничего не чувствует, но позже кожа покрывается волдырями и на ней образуется химический ожог.

В заповеднике Утриш рассказали, что растение умеет выделять летучие вещества, которые способны поджечь спичку:

«Эти вещества биологи называют эфирными маслами. Благодаря им ясенец может продемонстрировать фокус: если в безветренный солнечный день поднести спичку к его цветкам, то над ними вспыхнет пламя, но само растение не пострадает. Дело в том, что загораются эфирные масла, которые выделяет ясенец, но выглядит это как волшебный трюк. За это свойство фокусник получил народное название — «неопалимая купина», так как пылающий ясенец напоминал людям несгорающий терновый куст, о котором говорится в Библии».