Власти Краснодара пообещали разработать план реконструкции разрушенной взрывом многоэтажки и выплатить компенсации пострадавшим

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС на месте пожара в многоэтажке

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что после взрыва газа в многоэтажке на улице Клинической ввели локальный режим ЧС. По словам главы города, это позволит принять меры по восстановлению дома и выплатить компенсации.

В помещении территориального центра на ул. Садовой, 222 развернули оперштаб. Туда по всем вопросам могут обратиться жители пострадавшего дома.

Наумов сказал, что с планом восстановительных работ должны определиться до конца 25 мая. Затем специалисты приступят к разбору опасных нависающих конструкций, сделают ограждение и составят списки на выплаты.

Отметим, согласно закону, единовременная материальная помощь на каждого члена семьи составляет 10 тыс. рублей. Если имущество первой необходимости сгорело полностью, то на каждого члена семьи полагается по 100 тыс. рублей. Если имущество первой необходимости сгорела частично, то на каждого человека выплачивают по 50 тыс. рублей.

Юга.ру писали, что взрыв в доме произошел 24 мая около 17:20. Из дома эвакуировали 45 человек. Взрывной волной выбило окна в проезжавшем мимо трамвае.