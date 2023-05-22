В Краснодаре покажут культурно-психологический стендап про Джексона, Меркьюри и Пресли

Краснодарский край

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  • © Изображение от pvproductions на Freepik
    © Изображение от pvproductions на Freepik

В Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» 27 мая пройдёт культурно-психологический стендап

Зрителям расскажут реальные истории из жизни музыкантов и разберут их с точки зрения психологии. Встреча посвящена Майклу Джексону, Элвису Пресли и Фредди Меркьюри.

Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко попытаются ответить на вопросы, почему Джексон не мог остановиться и помочь себе; как Пресли, выросший в гетто, стал легендой, и из чего сложилась формула его успеха; а также, что не так с Меркьюри.

Начало в 19:00. Стоимость: 2000 рублей за одного гостя, 3000 рублей за двоих гостей. Бар «Сержант Пеппер» находится по адресу улица Чапаева, 94.

Как писали Юга.ру, в краснодарском независимом книжном магазине «Чарли» 25 мая пройдёт лекция, посвящённая Товариществу передвижных художественных выставок.

Афиша Краснодар Психология

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