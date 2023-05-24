Аналитики назвали восемь самых жарких мест в Краснодаре. Рассказываем, где лучше не гулять летом

В московском университете проанализировали спутниковые снимки Краснодара и рассказали, где в городе находятся эпицентры жары

Аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития московского университета геодезии проанализировали спутниковые снимки разных городов и выявили самые жаркие точки.

В Краснодаре эпицентры жары находятся в промзонах и около торговых центров. Как рассказали аналитики, гипермаркет «Магнит» на улице Покрышкина нагревает «относительно прохладный район, свободный от жилой застройки».

Такая же ситуация наблюдается рядом с торговым центром на выезде из Краснодара у Восточного обхода. Особенно нагреваются ТРЦ между улицами Уральской и Новороссийской.

По данным аналитиков, сильнее всего нагревается западная часть Краснодара в районе промзоны. Также эпицентрами жары являются гипермаркет «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина, оптовые склады, промзона «ЗИП», «СБС МегаМолл», восточная промзона и ТРК OZ Mall.