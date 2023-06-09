В Краснодаре покажут спектакль о любви «С-с-с-сука»

В основе постановки лежит рассказ Евгения Еленина. В центре сюжета история двух людей. Он — мужчина лет 50, женат, ищет развлечений и удовольствий. Она — женщина лет 35, не замужем, его любовница. Вместе с режиссёром Геннадием Николаевым зрители попытаются выяснить, что их связывает, что они скрывают друг от друга и как долго продлится их роман.

Роли исполняют Анатолий Дробязко, Евгения Белова и Карина Мирожабова.

Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская 64. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 900 рублей. Заказать можно по телефону +7 (918) 353-26-31.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 июня состоится встреча, посвящённая творчеству поэтессы Анны Ахматовой.

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