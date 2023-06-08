В Краснодаре пройдёт встреча, посвящённая Анне Ахматовой

Краснодарский край

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  • © Изображение от pvproductions на Freepik
    © Изображение от pvproductions на Freepik

В Краснодаре 11 июня состоится встреча, посвящённая творчеству поэтессы Анны Ахматовой

Её проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Елена Хомухина. Она расскажет, почему Ахматова «пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо как бы перед Богом». Также вместе с Хомухиной слушатели посмотрят на поэтессу глазами современников и прочтут любимые ахматовские стихотворения со сцены.

Встреча пройдёт в баре The Rock Bar Small Stage по адресу улица Красная, 76а. Начало в 19:00. Стоимость 300 рублей. Регистрация по ссылке.

Анна Ахматова — поэтесса Серебряного века, одна из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века. Дважды номинировалась на Нобелевскую премию. Её творчество подвергалось цензуре, а сама она — преследованиям.

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В Краснодаре пройдёт встреча, посвящённая Анне Ахматовой
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