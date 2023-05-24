«Ростелеком» обеспечил связью 18 населенных пунктов Ростовской области

По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» с начала года «Ростелеком» построил станции мобильной связи в 18 населенных пунктах Ростовской области. Теперь местные жители смогут пользоваться сетью 4G/LTE. За два года «Ростелеком» установил в регионе 157 станций.

«Благодаря инициативе Минцифры мы обеспечиваем современными решениями даже малые и отдаленные села и поселки. Мы делаем все необходимое, чтобы понятие цифрового неравенства ушло в прошлое», — отметил директор ростовского филиала «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Минцифры РФ определило места для строительства станций с помощью голосования на Госуслугах. В нем приняли участие жители Дона.



«Население удаленных пунктов Ростовской области получает доступ к широкому перечню услуг. Качественная связь и скоростной интернет открывают для этих людей возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, осваивать новые профессии онлайн», — рассказал представитель Минцифры Ростовской области Евгений Полуянов.

Посмотреть информацию о других проектах «Ростелекома» можно на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» заменил более 220 тыс. клиентских Wi-Fi-роутеров на более современные.