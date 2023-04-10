«Ростелеком» заменил более 220 тыс. клиентских Wi-Fi-роутеров на более современные

В 2022 году «Ростелеком» установил более 220 тыс. современных оптических терминалов для домашнего интернета взамен устаревших Wi-Fi устройств

Сотрудники «Ростелекома» определили для замены роутеры, которые не поддерживают удаленные обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только в одном диапазоне — 2,4 ГГц. Возможностей такого оборудования не хватает для подключения современных цифровых услуг. Новые роутеры поддерживают работу сразу в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они имеют большую пропускную способность и автоматически переключаются между частотами, выбирая более свободный канал — это обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с.

«Качество услуг и клиентского обслуживания — в фокусе нашего внимания. Мы обеспечиваем жителей во всех уголках страны высокоскоростным домашним интернетом. Он обладает множеством преимуществ и является основой для формирования домашней цифровой экосистемы из сервисов для удаленной работы, развлечений, обеспечения безопасности и комфорта. Для этого требуется современное оборудование, отвечающее растущим потребностям клиентов. Так, двухдиапазонные роутеры обеспечивают устойчивый сигнал с широким покрытием даже в условиях перегруженной сети многоквартирных домов. Согласно нашим исследованиям, клиенты особенно отмечают повышение стабильности работы Wi-Fi после замены оборудования», — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Дополнительно компания предлагает пользователям расширить возможности сервисного обслуживания с помощью услуги «Гарантия плюс». Универсальная защита поможет сберечь средства на покупку нового оборудования при наступлении негарантийных случаев. Например, технические специалисты оперативно заменят абонентские устройства даже при механических повреждениях, поломке электронных узлов от воздействия воды, перегрева или перепадов напряжения в электрической сети пользователя.

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