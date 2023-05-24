Полиция Краснодара ищет пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды «Дас Капитал». В отношении создателей возбудили уголовное дело

В УМВД по Краснодару сообщили, что 135 человек являются пострадавшими по делу о финансовой пирамиде. Остальных вкладчиков устанавливают

По данным полиции женщина в должности руководителя ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал» заключала с гражданами договоры займов под видом инвестиционных вложений в прибыльные проекты. По давно известной схеме работы финансовой пирамиды в первые месяцы вкладчики получали проценты за счет денег новых участников организации.

В преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) обвиняют 40-летнюю жительницу Усть-Лабинска. Других организаторов финансовой пирамиды следствие устанавливает.

У компании были филиалы в Анапе, Новороссийске и Крыму.

По данным полиции, сумма ущерба составляет 50 млн рублей, а пострадали с января 2017 по апрель 2018 как минимум 135 человек, остальных вкладчиков в УМВД по Краснодару устанавливают.

Максимальное наказание, которое может получить жительница Усть-Лабинска, лишение свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Недавно Юга.ру писали, что жители Тимашевска стали жертвами финансовой онлайн-пирамиды. А в Новороссийске осудили руководителей финансовой пирамиды. Они присвоили 226 млн рублей вкладчиков.