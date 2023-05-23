Сочи стал самым дорогим городом Краснодарского края по ценам на продукты

Росстат Краснодарского края представил статистику цен на продукты в шести городах — Краснодар, Сочи, Новороссийск, Туапсе, Армавир и Ейск. Самые дорогие отдых и продукты оказались в Сочи.

Согласно данным ведомства, Краснодар лидирует по ценам на мясо. Средняя цена за килограмм свинины, говядины и баранины в краевой столице составляет от 327 до 601 рубля. А вот курицу купить в Краснодаре можно в среднем на 20 рублей дешевле, чем в Сочи — за 172 рубля.

Средняя цена за литр молока в Краснодаре составляет 68 рублей. В Сочи молоко можно купить за 75 рублей, в Новороссийске за 68 рублей, в Туапсе и Ейске за 71 рубль. Творог дороже всего обойдется в Туапсе — 410 рублей.

Самые дорогие куриные яйца продаются в Сочи и Краснодаре — 85 рублей за 10 штук. Гречка дороже всего обойдется в Сочи —132 рубля за килограмм. Дешевле всего её можно купить в Новороссийске — за 71 рубль.

Самые дешевые огурцы и помидоры продаются в Армавире и Ейске — 123 и 179 рублей за килограмм. А лук по наиболее низкой цене продают в Новороссийске — 79 рублей за килограмм.

Также Сочи лидирует по ценам на проживание. Ночь в хостеле на одного человека обойдется на курорте в 644 рубля, а в 4 или 5-звездочном отеле более 8 тыс. рублей. При этом ночь в гостинице с одной звездой в Сочи стоит дешевле, чем в Краснодаре — 927 рублей против 1125 рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году в России йод возглавил список самых подорожавших товаров. Его стоимость поднялась на 55%. Также сильно подорожали автомобили, мыло, спички и шампунь.