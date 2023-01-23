Йод и поездки в Египет: Росстат рассказал, что больше всего подорожало в 2022 году

В 2022 году в России йод возглавил список самых подорожавших товаров. Его цена выросла на 55% по сравнению с 2021 годом. На втором месте находятся спички, а на третьем — туалетное мыло. Также в топ-10 вошли шампунь, женские прокладки, дезодорант и легковые автомобили.

Среди услуг сильнее всего подорожали туристические. Цены на поездки в Египет выросли на 159%, а в Турцию — на 118%. Также на 48% дороже стало ксерокопировать документы, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

По данным статистики, основной всплеск цен пришелся на март-июнь. В этот период из-за разрыва логистических цепочек начались проблемы с импортом, а курс рубля ослаб. В целом годовая инфляция составила 11,9%.

Преподаватель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко рассказала, что рост цен был обусловлен ажиотажем и удорожанием логистики. Еще одной причиной подорожания стало сырье, которые необходимо ввозить из других стран для изготовления товаров.

Но есть и товары, которые в 2022 году наоборот подешевели. В этот топ-10 вошли белокочанная капуста (-55%), газовое моторное топливо (-35%) и картофель (-31%). Также дешевле стали морковь, чеснок, свекла, металлочерепица, поездки в Азию, древесностружечные плиты и обрезная доска.

В пресс-службе Южного ГУ банка России рассказали, что в Краснодарском крае в декабре инфляция снизилась до 11% и осталась меньше среднего значения по стране (11,9%). Поставщики смогли наладить логистические цепочки и в конце года телевизоры, планшеты и смартфоны стали дешевле, чем в декабре 2021 года.

Также продолжается снижение цен на некоторые продукты. В годовом выражении подешевела свинина, а говядина в декабре дорожала медленнее, чем в ноябре. Кроме того, в декабре продолжил снижаться годовой рост цен на колбасы, сосиски, молоко, сметану, творог и сливочное масло.

«При этом в крае ускорился темп прироста цен на услуги. В первую очередь, на эту динамику повлияла индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которую провели в декабре вместо плановой — в июле 2023 года. Поэтому в годовом выражении ускорился рост цен на отопление, электроэнергию, газ и водоснабжение», — рассказали в банке.

Как писали Юга.ру, в 2022 году в России подорожали коммунальные тарифы. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырос на 324 рубля. Также на 20% выросли услуги Деда Мороза и Снегурочки.