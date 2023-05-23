В Апшеронском и Майкопском районах выпал град. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение
На Кубани в Майкопском и Апшеронском районах выпал град размером с перепелиное яйцо
В Апшеронском и Майкопском районах 23 мая выпал град. По словам очевидцев, он был размером с перепелиное яйцо.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. С 23 по 25 мая местами в крае прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.
В бассейнах реки Кубани в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидается подъём уровня воды.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать правила безопасности, а в случае ЧС звонить 01, 101 или 112.
Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон в Сочи начнется в июне.
Сегодня, 17:30История о живых, рассказанная мертвыми
Психолог прокомментировал состояние Русского кладбища в поселке под Краснодаром
Сегодня, 09:49Жители Полтавской приехали в Краснодар на прием к губернатору
Встретиться с главой региона им снова не удалось
Вчера, 11:18Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт‑фестиваль
Куда пойти в Краснодаре 22‑28 мая