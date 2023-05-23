В Апшеронском и Майкопском районах выпал град. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

В Апшеронском и Майкопском районах 23 мая выпал град. По словам очевидцев, он был размером с перепелиное яйцо.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. С 23 по 25 мая местами в крае прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.



В бассейнах реки Кубани в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидается подъём уровня воды.



Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать правила безопасности, а в случае ЧС звонить 01, 101 или 112.



