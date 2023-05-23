В Апшеронском и Майкопском районах выпал град. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • Град © Фото с сайта pixabay.com
    Град © Фото с сайта pixabay.com

На Кубани в Майкопском и Апшеронском районах выпал град размером с перепелиное яйцо

В Апшеронском и Майкопском районах 23 мая выпал град. По словам очевидцев, он был размером с перепелиное яйцо.

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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. С 23 по 25 мая местами в крае прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В бассейнах реки Кубани в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах ожидается подъём уровня воды.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать правила безопасности, а в случае ЧС звонить 01101 или 112.

Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон в Сочи начнется в июне.

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