На Дальнем Западном обходе Краснодара установят 480 камер, радаров и метеостанций
В Краснодаре на Дальнем Западном обходе управлять движением транспорта будет интеллектуальная автоматизированная система
Новый скоростной участок трассы М-4 «Дон» — Дальний Западный обход Краснодара — оснастят комплексом интеллектуальной системы управления. За ситуацией на дороге будут следить 480 камер, детекторов транспорта и метеостанций.
Отмечается, что техника сможет формировать более оптимальные рекомендации для водителей. Например, если на трассе возникнет внештатная ситуация, на информационных табло появится сообщение. Так автомобилисты заранее смогут скорректировать маршрут, рассказали в концерне «Телематика», который установит оборудование.
Плата за проезд по трассе будет взиматься по барьерному типу, как на всей М-4 «Дон». Пункты для оплаты установят на специальных участках.
Как писали Юга.ру, Дальний Западный обход разгрузит Краснодар от транзитного транспорта и сократит путь к Черному морю. Протяженность трассы составит более 51 километра. Дорога пройдет около станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской и две станицы — Нововеличковскую и Новотитаровскую.
По данным ТАСС, движение по трассе запустят 10 июня. Это на полгода раньше запланированной даты.