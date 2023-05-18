На Дальнем Западном обходе Краснодара установят 480 камер, радаров и метеостанций

В Краснодаре на Дальнем Западном обходе управлять движением транспорта будет интеллектуальная автоматизированная система

Новый скоростной участок трассы М-4 «Дон» — Дальний Западный обход Краснодара — оснастят комплексом интеллектуальной системы управления. За ситуацией на дороге будут следить 480 камер, детекторов транспорта и метеостанций.

Отмечается, что техника сможет формировать более оптимальные рекомендации для водителей. Например, если на трассе возникнет внештатная ситуация, на информационных табло появится сообщение. Так автомобилисты заранее смогут скорректировать маршрут, рассказали в концерне «Телематика», который установит оборудование.

Плата за проезд по трассе будет взиматься по барьерному типу, как на всей М-4 «Дон». Пункты для оплаты установят на специальных участках.