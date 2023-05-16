Купальный сезон в Сочи начнется в июне — синоптики

В ближайшие дни на Черноморском побережье потеплеет, но морская вода будет прогреваться медленно

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что морская вода у берегов Сочи прогрелась только до 14-16 °С. Это оказывает влияние на температуру воздуха в прибрежных районах. Жаркая погода наступит только после того, как прогреется вода.

В ближайшие дни в Сочи будет солнечно, грозовые дожди возможны только в пятницу. Сегодня в городе 19 °С — это на два градуса прохладнее, чем обычно. По словам синоптиком, скоро температурный режим вернется в норму и после полудня в городе будет 20–22 °С. В такой ситуации вода в Черном море будет прогреваться, но медленно. По прогнозам, комфортной для купания она станет только в июне.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие несколько дней на Черноморском побережье воздух прогреется до 21-26 °С. На Азовском побережье до 22-27 °С.

Температура Черного моря 16 мая у берегов Анапы, Новороссийска, Туапсе и Сочи составляет 14 °С. Азовское море прогрелось до 15-16 °С.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске отдыхающие уже купаются в море и загорают на пляже.