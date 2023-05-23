Аэропорт Сочи среди лидеров по задержкам рейсов — страховщики

Краснодарский край

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Воздушная гавань Сочи вошла в тройку лидеров в России по задержкам рейсов

Единственный работающий аэропорт Краснодарского края вошел в число лидеров по количеству задержек рейсов. Об этом сообщили аналитики компании «АльфаСтрахование».

По данным страховщиков, в первом квартале 2023 года перевозчики задержали хотя бы на один час более 4 тыс. рейсов. Лидерами в этом сегменте стали аэропорты «Шереметьево», «Пулково» и «Сочи». В пятерку также вошли «Толмачево» и «Домодедово».

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Периодически в работе аэропортов случаются и более длительные задержки авиарейсов. К примеру, некоторым пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки. Среди анти-рекордсменов по продолжительности задержек рейсов (более 20 часов) в первом квартале были аэропорты «Норильск Алыкель» (27% задержек), «Сочи» (18%) и «Домодедово» (16%).

Аналитики отмечают, что число задержанных рейсов напрямую зависит от пассажиропотока. В топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, в первую очередь столичные.

«В прошлом году из всех заявленных случаев по полисам добровольного страхования авиапассажиров около 80% составляли задержки рейсов. При этом 14% застрахованных пассажиров сообщили нам, что рейсы были отменены. В связи с транспортными сложностями поездки клиентам приходилось либо отменять, либо прерывать. Также характерная жалоба — потеря багажа или его задержка», — отметили в страховой компании.

Ранее Юга.ру рассказывали куда можно улететь из Краснодарского края после перехода аэропорта Сочи на новое расписание. 

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