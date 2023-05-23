Жители дома в районе парка «Краснодар» жалуются на ночных вандалов в подъездах

В Краснодаре участились случаи хулиганства в подъездах многоэтажных домов. Ночью 23 мая на очередную выходку вандалов пожаловались жители многоэтажки на ул. Трошева

Жители краснодарской многоэтажки по улице Трошева, 25 пожаловались, что в подъездах дома посторонние регулярно разбивают зеркала и двери. Кроме того, люди находят пустые пакеты со следами подозрительного содержимого. «На своем этаже видела как неоднократно открывали щитки, где счетчики и где пожарный шланг. На прошлой неделе видела как на столике строительном пакетики пустые валялись. Сегодня ситуация похуже — там содержимое рассыпано и подпалены пакетики», — рассказала одна из жительниц дома.

Другой житель дома сказал, что такие ситуации происходят регулярно, но ночью 23 мая «было самое масштабное нарушение общественного порядка». «Вызывали полицию, вовремя не отреагировали. Хотя эти личности находились в доме где-то с 2 до 4 ночи. Полиция приехала только где-то в 5:30, записала инцидент с наших слов, ничего не обещали, сказали, что передадут дело участковому», — рассказал мужчина. По словам жильцов, такие ситуации происходят регулярно. В подъездах срывали кабель-каналы, выключатели, разбивали лампы. Собственники квартир заменили входные двери, но посторонние все равно попадают в дом. Похожие инциденты неоднократно происходили в Краснодаре. В начале мая подъезд разгромили в ЖК на улице Октябрьской. В доме разбили стекла, оборвали кабели, сломали плинтусы и выключатели.

С такой же ситуацией в конце апреля столкнулись жители дома на улице 40-летия Победы. Кроме того, в ответ на замечания мужчина распылил баллончик в лицо одному из жильцов. Позже в полиции рассказали, что мужчина причастен к распространению запрещенных веществ. С места происшествия изъяли более 10 свертков с порошкообразным веществом и направили на экспертизу.

В начале января неизвестные напугали жильцов ЖК «Флотилия» на улице 40-летия Победы. Постороннии зашли в дом около полуночи, сломали щитки и обрезали кабель пожарной сигнализации.