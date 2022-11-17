В Краснодаре обрушился балкон. Пострадали два человека

В одной из краснодарских многоэтажек обрушился балкон с двумя мужчинами

В ночь на 17 ноября в ЖК «Западный город» на улице Крылатской, 15 обрушился балкон многоэтажки. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, двое мужчин начали драться в квартире на третьем этаже. Затем они врезались в стенку балкона, которая не выдержала и упала вместе с ними на припаркованный автомобиль. Пострадавших увезли на скорой помощи.

«Застройщик очень некачественно делал балконы. Многие перекладывали заново, так как стенки балкона от ветра шатались», — написали в комментариях.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили Юга.ру, что начали проверку. Сотрудники ведомства оценят причины и условия произошедшего, в том числе качество строительных работ при возведении дома. Кроме того, прокуратура проконтролирует проверку, проводимую следственными органами.