В Краснодаре обрушился балкон. Пострадали два человека

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Западный обход Краснодар», t.me/zo_krd
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Западный обход Краснодар», t.me/zo_krd

В одной из краснодарских многоэтажек обрушился балкон с двумя мужчинами

В ночь на 17 ноября в ЖК «Западный город» на улице Крылатской, 15 обрушился балкон многоэтажки. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, двое мужчин начали драться в квартире на третьем этаже. Затем они врезались в стенку балкона, которая не выдержала и упала вместе с ними на припаркованный автомобиль. Пострадавших увезли на скорой помощи.

«Застройщик очень некачественно делал балконы. Многие перекладывали заново, так как стенки балкона от ветра шатались», — написали в комментариях.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили Юга.ру, что начали проверку. Сотрудники ведомства оценят причины и условия произошедшего, в том числе качество строительных работ при возведении дома. Кроме того, прокуратура проконтролирует проверку, проводимую следственными органами.

Ранее Юга.ру писали, что балкон с людьми обрушился в Сочи. В момент случившегося на нем находились три человека, они погибли. Еще один подобный случай произошел в 2020 году в Темрюкском районе.

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