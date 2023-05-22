В Сочи прошел благотворительный забег в рамках «Зеленого Марафона»

20 мая «Зеленый Марафон» Сбера объединил в Сочи более 1400 человек

Юбилейный (10-й) «Зелёный Марафон» прошёл в Олимпийском парке в Сириусе. В программу вошли дистанция для детей, взрослый забег и скандинавская ходьба. Всего на старты вышли более тысячи человек.

«Мы объединили на юбилейном десятом «Зелёном Марафоне» более 1 400 участников забегов и гостей нашего большого события. И это отличный результат! Очень насыщенными и яркими были и детский забег, и скандинавская ходьба, а самым массовым стартом стала дистанция 4,2 километра. Отмечу, что «Зелёный Марафон» популяризирует не только здоровый образ жизни, насыщенные семейные выходные, осознанное потребление и экознания. В этом году он, в первую очередь, нацелен на поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот», — рассказал управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько.

«Зелёный Марафон» — не только спортивный, но и благотворительный праздник. Сбер совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» запустил сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Семьи, где воспитываются такие дети, нуждаются в особой поддержке: психологической, педагогической, финансовой. Во всех городах проведения «Зелёного Марафона» можно сделать пожертвование. Акция продлится до 1 сентября 2023 года.

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Суммарно в юбилейном «Зелёном Марафоне» Сбера по всей стране поучаствовали свыше 110 тыс. человек. На старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах — от Южно-Сахалинска до Калининграда, — которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.

© Фото Кирилла Гужвинского, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

Помимо Сириуса, забег прошёл в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Москве, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте и Ярославле. Для зрителей и болельщиков провели праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные мероприятия.