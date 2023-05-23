Платья, туфли и банты. В Краснодаре пройдёт благотворительная выставка кукол ручной работы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

В Краснодарском музее имени Фелицына 25 мая откроется выставка «Платья, туфли и банты. История прекрасных кукол»

Экспозиция представляет собой собрание авторских кукол со всего мира. В основе личная коллекция российского художника, коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой. Всего на выставке будет около 400 экспонатов. 

Техника исполнения кукол и материалы изготовления различные: фарфор, дерево, паперклей (бумажная глина), ладолл (японский самоотвердевающий пластик). Каждая, представленная на выставке авторская кукла полностью оригинальна и самобытна, имеет культурную и историческую ценность.

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Дополнением экспозиции станут куклы владелицы фарфоровой мануфактуры Любови Фортушной и её учениц, а также предметы из фондов музея имени Фелицына. Доходы от выставки Светлана Пчельникова передаст в благотворительный фонд «Край добра» на реабилитацию Савелия Иссайкина с аутизмом.

Выставка будет работать до 29 октября по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов 300-350 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

Как писали Юга.ру, в арт-пространстве «Сити-холл» кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» в Краснодаре 26 мая откроется выставка «Южный ветер». Будут представлены современная абстрактная живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства.

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Платья, туфли и банты. В Краснодаре пройдёт благотворительная выставка кукол ручной работы
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