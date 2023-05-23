Платья, туфли и банты. В Краснодаре пройдёт благотворительная выставка кукол ручной работы

Экспозиция представляет собой собрание авторских кукол со всего мира. В основе личная коллекция российского художника, коллекционера и мецената Светланы Пчельниковой. Всего на выставке будет около 400 экспонатов.

Техника исполнения кукол и материалы изготовления различные: фарфор, дерево, паперклей (бумажная глина), ладолл (японский самоотвердевающий пластик). Каждая, представленная на выставке авторская кукла полностью оригинальна и самобытна, имеет культурную и историческую ценность.