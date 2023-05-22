В Краснодаре откроется бесплатная выставка абстрактного искусства

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от Екатерины Клесовой
    © Скриншот фото из письма от Екатерины Клесовой

В арт-пространстве «Сити-холл» кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» в Краснодаре 26 мая откроется выставка «Южный ветер»

Будут представлены современная абстрактная живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства. Среди авторов — краснодарцы Ирина Абрамова, Лариса Блохина, Игорь Михайленко, Елена Прозорова, Мисак Чолокян.

Начало вернисажа в 18:00. На открытии состоится встреча с художниками, искусствоведами и приглашёнными гостями.

Выставка будет работать до 26 августа. Вход свободный. Арт-пространство «Сити-холл» находится по адресу улица Индустриальная, 2, третий этаж.

Как писали Юга.ру, 20 мая в Эрмитаже в рамках международного медиафорума «Диалог культур» открылась выставка «Я живу в России», одним из участников которой стал краснодарский фотограф Денис Яковлев.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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