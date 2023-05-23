Балет без билета: В Москве в витринах исторического здания три майских дня показывали танцевальный перфоманс

Более 30 тыс. москвичей и гостей столицы стали зрителями балетного спектакля в витринах исторического здания на улице Кузнецкий мост, дом 14

Вечерами с 19 по 21 мая витрины оживали и балерины показывали специально созданную постановку.

Зрителям представления на Кузнецком мосту представили разные стороны балета. На втором этаже — его парадная сценическая версия: белоснежные пачки, классические па и музыка. Первый этаж демонстрировал обратную сторону — закулисье балета: боль и травмы, изнурительные репетиции, одержимость сценой, а также испытание славой и успехом. После завершения представления две витрины на первом этаже становились арт-объектами, которые показывали всю сложность ежедневных занятий и хрупкость артистов балета. В правой витрине целый день занималась танцовщица, а в левой витрине создали образ балерины из художественного стекла.

В постановке задействовали 18 танцовщиц из лучших балетных трупп страны, которые без остановки сменяли друг друга. Хореографами проекта стали Александр Могилёв, известный по проектам «Танцы на ТНТ» и «Большой балет» и Виктория Радаева, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Площадкой для арт-перфоманса стал легендарный дом 14 по улице Кузнецкий мост. Здание построил московский архитектор Адольф Эрихсон в 1903 году (он также известен такими проектами как дом издательства И.Д.Сытина «Русское слово», музей П.И. Щукина, особняк Леман и другими). До 1917 года в доме располагался «Магазин сибирских и американских меховых товаров» А.М. Михайлова. А с середины 1940-х годов и до начала XXI века здесь было самое модное место СССР — Общесоюзный дом моделей одежды.

Необычный арт-проект направлен на поддержку выхода сериала «Балет» (18+), который 18 мая начал показывать видеосервис Wink («Ростелеком»). Сериал создали «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия».

8-серийная психологическая драма рассказывает историю о том, как советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны ее пригласил новый директор (Фёдор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете. Рута пытается держаться в стороне от театральных интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» 27 мая пройдёт культурно-психологический стендап. Зрителям расскажут реальные истории из жизни Майкла Джексона, Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри.

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