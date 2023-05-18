В Краснодарском крае летом будут работать более 500 пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для отдыхающих в Краснодарском крае оснастят более 500 пляжей, в том числе — в степной зоне

На Кубани идет подготовка к летнему сезону. Для туристов заработают 566 пляжей, из которых 16 находятся в степной зоне. 114 пляжей уже прошли классификацию и 76 из них получили высшую оценку — «синий флаг». 

Также идет подготовка средств размещения. Из них классификацию прошли уже 3 тыс. Высшую категорию (4-5 звезд) получили 277 отелей. 

Кроме того, планируют паспортизировать три новых маршрута джиппинга — в Апшеронском районе, Геленджике и Сочи. Сейчас работают 15 таких маршрутов — в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. 

Как писали Юга.ру, несмотря на прохладную воду, на Черноморском побережье уже открыли купальный сезон. Синоптики говорят, что комфортной для купания температура воды станет только в июне. 

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