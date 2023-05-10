Краснодарский край занял первое место по ценам на летний отдых в санаториях

Краснодарский край возглавил рейтинг регионов по стоимости места в номере люкс в санаториях в летний сезон

За сутки придётся заплатить 8160 рублей. Следом идут Москва — средняя цена составляет 8010 рублей, далее Московская область — 7440 рублей, Республика Адыгея — 7430 рублей. Замыкает пятёрку рейтинга санаториев Воронежская область — 6920 рублей. В топ-20 также вошла Ростовская область, номер обойдётся в 6090 рублей. В стоимость включены проживание, трёхразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

В списке самых доступных по цене регионов значатся Амурская область (3590 рублей), Камчатский край (3630 рублей), Забайкальский край (3940 рублей), Еврейская АО (4180 рублей) и Оренбургская область (4310 рублей).

В Южном федеральном округе санатории Крыма стали самыми доступными по стоимости места в номере люкс — 5510 рублей. Далее следует Ростовская и Астраханская области — 6090 рублей и 6220 рублей в сутки соответственно.

Как писали Юга.ру, аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили статистику и выяснили, сколько будет стоить отдых в середине мая в Сочи и Анапе.