В Краснодаре покажут спектакль «О чём молчат женщины», основанный на реальных историях

Краснодарский край

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  • © Изображение от rawpixel.com на Freepik
    © Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Краснодаре в арт-пространстве «Свои» 25-26 мая пройдут показы спектакля «О чём молчат женщины»

Автор определил его жанр как несмешной стендап. Участницы второй лаборатории режиссёра Константина Демидова разыграли личные истории, которые случались с ними на самом деле, — о любви, предательстве, разочаровании, ожиданиях, полученном опыте.

В ролях: Наталья Бугаец, Наталья Янкун, Валерия Мальчевская, Анастасия Баладзе, Светлана Вайсхайм.

Начало в 20:00. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5, литер Х, 4 этаж. Заказ билетов по телефону +7 (918) 938-28-42. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в баре «Сержант Пеппер» 27 мая пройдёт культурно-психологический стендап. Зрителям расскажут реальные истории из жизни Майкла Джексона, Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри.

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