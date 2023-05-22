Приставы обязали администрацию Успенского района снести постройки на базе отдыха, где львица набросилась на ребенка

Предыстория. В октябре 2018 года в передвижном цирке в Успенском районе львица набросилась на девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка отправили в реанимацию, а следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

После этого случая началась проверка правоохранительными органами. На территории нашли незаконные строения предпринимателя: домик рыбака и несколько домов для отдыха. Самовольные постройки расположены на двух сельхоз участках, что противоречит правилам аренды этой территории. Предприниматель отказался проводить демонтаж строений.

По данным ФССП, администрация Успенского района долгое время не принимала мер «по понуждению к сносу». А 22 мая приставы сообщили о решении районного суда, который обязал администрацию провести работу.



Суд уже оштрафовал администрацию на 30 тыс. руб, а приставы предупредили чиновников об уголовной ответственности по ч.2 ст.315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре за два месяца снесли 650 объектов. Их признали незаконными.