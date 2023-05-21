Краснодарец стал чемпионом России по игре StarCraft

Яков Моисеенко из Краснодара 21 мая выиграл чемпионат России по компьютерным играм в дисциплине StarCraft 2

В Уфе 21 мая завершился чемпионат России по компьютерным играм. В дисциплине StarCraft 2 победителем стал краснодарец Яков Моисеенко. Как отметил в своем телеграм-канале объявил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, это первая золотая медаль в истории кубанского киберспорта.