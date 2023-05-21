Краснодарец стал чемпионом России по игре StarCraft

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Яков Моисеенко празднует победу в чемпионате России по киберспорту © Скриншот телеграм-канала Серафима Тимченко, T.me/timchenkosv
    Яков Моисеенко празднует победу в чемпионате России по киберспорту © Скриншот телеграм-канала Серафима Тимченко, T.me/timchenkosv

Яков Моисеенко из Краснодара 21 мая выиграл чемпионат России по компьютерным играм в дисциплине StarCraft 2

В Уфе 21 мая завершился чемпионат России по компьютерным играм. В дисциплине StarCraft 2 победителем стал краснодарец Яков Моисеенко. Как отметил в своем телеграм-канале объявил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, это первая золотая медаль в истории кубанского киберспорта.

Ранее Юга.ру сообщили о том, что выставка краснодарского фотографа Дениса Яковлева открылась в Эрмитаже.

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