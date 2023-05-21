Краснодарец стал чемпионом России по игре StarCraft
Яков Моисеенко из Краснодара 21 мая выиграл чемпионат России по компьютерным играм в дисциплине StarCraft 2
В Уфе 21 мая завершился чемпионат России по компьютерным играм. В дисциплине StarCraft 2 победителем стал краснодарец Яков Моисеенко. Как отметил в своем телеграм-канале объявил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, это первая золотая медаль в истории кубанского киберспорта.
Ранее Юга.ру сообщили о том, что выставка краснодарского фотографа Дениса Яковлева открылась в Эрмитаже.
19 мая, 10:17Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий
Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая
19 мая, 15:00Кубань — Босфор
Экскурсовод и блогер Динар Бурангулов открывал Краснодар для туристов, а теперь показывает Стамбул иммигрантам
18 мая, 11:12Мегалодон, Станиславский и живой труп
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 18 мая