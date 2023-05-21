Выставка краснодарского фотографа открылась в Эрмитаже

Краснодарский край

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  • Денис Яковлев и одна из его фоторабот, выставленных в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым
    Денис Яковлев и одна из его фоторабот, выставленных в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым

20 мая в Эрмитаже открылась фотовыставка «Я живу в России», одним из участников которой стал краснодарский фотограф Денис Яковлев

Фотовыставка «Я живу в России» открылась в Эрмитаже 20 мая в рамках международного медиафорума «Диалог культур».

Среди 50 авторов, представленных на этой выставке, есть и краснодарец Денис Яковлев. В Эрмитаже представлено 8 его фоторабот — часть входит в серию «Приазовские лиманы», ещё несколько в разные годы публиковались на первой странице газеты «Краснодарские известия», где Денис работает штатным фотографом.

  • Фотоработы Дениса Яковлева, выставленные в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым
    Фотоработы Дениса Яковлева, выставленные в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым
  • Фотоработы Дениса Яковлева, выставленные в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым
    Фотоработы Дениса Яковлева, выставленные в Эрмитаже © Фото предоставлено Денисом Яковлевым

— Очень рад выставляться в Эрмитаже и побывать по этому поводу в Питере, — сказал Денис Яковлев. — Правда, сегодня я уже в Петрозаводске — мы туда поехали по программе медиафорума «Диалог культур». Планирую снять здесь серию работ о местной кухне.

Юга.ру поздравляют Дениса Яковлева с этим впечатляющим творческим успехом! Мы не раз сотрудничали с ним, и очень рады, что его мастерство по достоинству оценено на таком уровне.

Ровно неделю назад впечатляющего успеха в другой сфере добился еще один краснодарец — Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу.

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