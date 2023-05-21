Мотоциклист погиб в Новопокровском районе

Утром 21 мая в результате ДТП в станице Калниболотской погиб водитель мотоцикла

ДТП со смертельным исходом произошло утром 21 мая в окрестностях станицы Калниболотской Новопокровского района. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, в результате чего водитель мотоцикла погиб на месте, а водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, начата проверка с целью установить все обстоятельства и причины этого происшествия.

Ранее Юга.ру писали, что 13 мая в Краснодаре была насмерть сбита 90-летняя женщина.