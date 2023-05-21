Мотоциклист погиб в Новопокровском районе
Утром 21 мая в результате ДТП в станице Калниболотской погиб водитель мотоцикла
ДТП со смертельным исходом произошло утром 21 мая в окрестностях станицы Калниболотской Новопокровского района. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, в результате чего водитель мотоцикла погиб на месте, а водитель легкового автомобиля доставлен в больницу.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, начата проверка с целью установить все обстоятельства и причины этого происшествия.
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