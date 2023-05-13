В Краснодаре насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ДТП произошло около ТРЦ «Красная площадь»

Авария произошла утром 13 мая на улице Дзержинского. О произошедшем сообщили в соцсетях. 

Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что виновником ДТП стала 59-летняя женщина на Hyundai. Автомобиль ехал по улице Дзержинского со стороны Кореновской. На пересечении с Покрышкина женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила двух пешеходов. Они переходили дорогу на зеленый свет.

В результате ДТП 90-летняя женщина скончалась на месте. Второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, сбив женщину. Она скончалась на месте. 

ДТП Краснодар Полиция смерть

Новости

В Краснодаре насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Краснодаре пройдут гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета
В центре Сочи Lamborghini Aventador влетел в дерево
В Краснодаре предъявили обвинение фигурантам по делу об убийстве аниматоров
В Анапе хотят построить экологический отель за 15 млрд рублей и яхтенные марины
В Краснодаре оркестр исполнит хиты группы Linkin Park

Лента новостей

Реклама на сайте