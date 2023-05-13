В Краснодаре насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе
ДТП произошло около ТРЦ «Красная площадь»
Авария произошла утром 13 мая на улице Дзержинского. О произошедшем сообщили в соцсетях.
Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что виновником ДТП стала 59-летняя женщина на Hyundai. Автомобиль ехал по улице Дзержинского со стороны Кореновской. На пересечении с Покрышкина женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила двух пешеходов. Они переходили дорогу на зеленый свет.
В результате ДТП 90-летняя женщина скончалась на месте. Второго пострадавшего госпитализировали.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, сбив женщину. Она скончалась на месте.
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