В Краснодаре насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе

Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что виновником ДТП стала 59-летняя женщина на Hyundai. Автомобиль ехал по улице Дзержинского со стороны Кореновской. На пересечении с Покрышкина женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила двух пешеходов. Они переходили дорогу на зеленый свет.

В результате ДТП 90-летняя женщина скончалась на месте. Второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, сбив женщину. Она скончалась на месте.