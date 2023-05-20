На окраине Краснодара горит особо охраняемая природная территория

Особо охраняемая природная территория «Лесопарк Краснодарский» загорелась 20 мая рядом с микрорайоном Гидростроителей

Днем 20 мая телеграм-канал GMRLIVE опубликовал фотографии, на которых виден густой дым, поднимающийся из зеленого массива, который входит в особо охраняемую территорию «Лесопарк Краснодарский».

Как сообщает 93.RU со ссылкой на городскую ЕДДС, из-за труднопроходимой местности сотрудники МЧС тушат огонь с помощью переносных ранцев. А предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что сегодня утром в «Лесопарке Краснодарском» был намечен субботник.