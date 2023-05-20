На окраине Краснодара горит особо охраняемая природная территория

Краснодарский край

Распечатать

  • Пожар в Краснодарском лесопарке 20 мая 2023 года © Скриншот телеграм-канала GMRLIVE, T.me/gmrlive
    Пожар в Краснодарском лесопарке 20 мая 2023 года © Скриншот телеграм-канала GMRLIVE, T.me/gmrlive

Особо охраняемая природная территория «Лесопарк Краснодарский» загорелась 20 мая рядом с микрорайоном Гидростроителей

Днем 20 мая телеграм-канал GMRLIVE опубликовал фотографии, на которых виден густой дым, поднимающийся из зеленого массива, который входит в особо охраняемую территорию «Лесопарк Краснодарский».

Читайте также:

Как сообщает 93.RU со ссылкой на городскую ЕДДС, из-за труднопроходимой местности сотрудники МЧС тушат огонь с помощью переносных ранцев. А предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что сегодня утром в «Лесопарке Краснодарском» был намечен субботник.

Краснодар Пожары

Новости

На окраине Краснодара горит особо охраняемая природная территория
В Анапе археологи нашли греческие артефакты догоргиппийских времен
Полиция нагрянула в краснодарский караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки
В Краснодаре изменилась схема движения на проблемном перекрестке
В Краснодаре Артём Карокозян (Каха) представит свой новый фильм
В Краснодаре пройдёт дискуссионный клуб, посвящённый Шекспиру и его трагедии «Макбет»

Лента новостей

Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий
Вчера, 10:17
Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий
Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая
Кубань — Босфор
Вчера, 15:00
Кубань — Босфор
Экскурсовод и блогер Динар Бурангулов открывал Краснодар для туристов, а теперь показывает Стамбул иммигрантам
Мегалодон, Станиславский и живой труп
18 мая, 11:12
Мегалодон, Станиславский и живой труп
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 18 мая

Реклама на сайте