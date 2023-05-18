В администрации Краснодарского края назначили нового главу департамента. Двое его предшественников стали вице-губернаторами

Александр Бородавка родился в 1980 году в Тимашевском районе Краснодарского края. Окончил КубГУ по специальности политология. На муниципальной службе с 2002 года. В 2018 — 2019 годах был заместителем главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

18 мая губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Александра Бородавки на должность директора департамента внутренней политики. Об этом сообщил официальный портал администрации региона.

Стремительный карьерный рост начался в 2021 году. Бородавка был назначен начальником управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями департамента внутренней политики края. В марте 2022 года — стал заместителем директора департамента. В мае 2023-го возглавил подразделение.

На должности руководителя департамента внутренней политики Александр Бородавка сменил Александра Топалова. Последний 27 апреля 2023-го стал вице-губернатором по вопросам внутренней политики.

Топалов, в свою очередь, сменил на должности вице-губернатора по внутренней политике Игоря Чагаева. Ранее он также занимал должность директора департамента внутренней политики Краснодарского края.

Увольнение Чагаева СМИ связывали с его переходом на работу в правительство Херсонской области. Однако официально это назначение пока так и не состоялось.

Напомним, 25 ноября 2022 года экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал председателем правительства Херсонской области. До этого от также работал в администрации Краснодарского края, где курировал вопросы строительства.