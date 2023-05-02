В Анапе подорожал проезд в общественном транспорте

В Анапе повысили тарифы на проезд в общественном транспорте. Причинами такого решения стали подорожание автомобильных деталей, ГСМ и оборудование автобусов системами контроля и безопасности, рассказал гендиректор компании-перевозчика ООО «Старт» Александр Азарян «Анапскому Черноморью».

«Предыдущее изменение предельно допустимых тарифов на перевозку пассажиров в Анапе производилось в апреле прошлого года. С тех пор стоимость на всё необходимое для перевозок выросла в разы. Это и явилось основным толчком повышения тарифов», — сказал Азарян.

Отмечается, что к регулированию тарифов городская администрация не имеет отношения. Согласно законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, могут самостоятельно изменять стоимость проезда.

Теперь цена за проезд в городском транспорте Анапы составит 30 рублей с 6:00 до 20:00 и 34 рубля с 22:00 до 6:00. На муниципальном пригородном транспорте повышение составляет примерно 15%. Все льготы сохраняются.

Ранее Юга.ру писали, что стоимость проезда хотели повысить еще в конце апреля, но мэрия Анапы была против такого решения и изменение тарифов отложили. Власти хотели, провести консультации специалистов администрации с руководителями транспортных организаций.