В Крымске произошло ДТП со школьным автобусом. Трое детей пострадали

Краснодарский край

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  • Школьный автобус © Фото с сайта krasobr.ru
    Школьный автобус © Фото с сайта krasobr.ru

В Крымске школьный автобус попал в ДТП. В этот же день поступил звонок о минировании учебного заведения

Глава Крымского района Сергей Лесь рассказал, что 17 мая произошло ДТП со школьным автобусом. У двоих детей обнаружили ушибы и ссадины, еще один ребенок проходит обследование. 

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По данным ГИБДД, столкновение произошло в 9:00 на улице Ленина, 159. Водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу автомобилю «Киа Спектра» и столкнулся с ним. Пострадали хозяин иномарки и его пассажир. Первому назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован с травмами.

Утром глава района также сообщал, что по номеру 112 поступило сообщение о минировании СОШ № 1 в Крымске. Сейчас там продолжают работать кинологи, здание школы оцеплено. Полиция выясняет, от кого поступил звонок.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 13 мая насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Безопасность ГИБДД Дети ДТП Крымский район Сергей Лесь Транспорт Школа

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