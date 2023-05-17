В Крымске произошло ДТП со школьным автобусом. Трое детей пострадали

В Крымске школьный автобус попал в ДТП. В этот же день поступил звонок о минировании учебного заведения

По данным ГИБДД, столкновение произошло в 9:00 на улице Ленина, 159. Водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу автомобилю «Киа Спектра» и столкнулся с ним. Пострадали хозяин иномарки и его пассажир. Первому назначено амбулаторное лечение, второй госпитализирован с травмами.



Утром глава района также сообщал, что по номеру 112 поступило сообщение о минировании СОШ № 1 в Крымске. Сейчас там продолжают работать кинологи, здание школы оцеплено. Полиция выясняет, от кого поступил звонок.



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