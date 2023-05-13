В центре Сочи Lamborghini Aventador влетел в дерево
В ДТП никто не пострадал
Авария произошла вечером 12 мая Курортном проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД края, 28-летняя девушка, находившаяся за рулем спорткара, превысила скорость, не справилась с управление и врезалась в дерево. Пострадавших нет.
Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Стоимость спорткара в России начинается от 25 млн рублей. По данным СМИ, автомобиль не арендованный.
Ранее Юга.ру уже рассказывали о ДТП со спорткарами. Весной 2021 года в Сочи Lamborghini Urus врезался в дорожное ограждение. А в 2020 году на курорте столкнулись автомобили McLaren 650S Spyder и Ferrari 488 стоимостью около 15 млн каждый.
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