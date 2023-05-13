В центре Сочи Lamborghini Aventador влетел в дерево

Авария произошла вечером 12 мая Курортном проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД края, 28-летняя девушка, находившаяся за рулем спорткара, превысила скорость, не справилась с управление и врезалась в дерево. Пострадавших нет.

Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Стоимость спорткара в России начинается от 25 млн рублей. По данным СМИ, автомобиль не арендованный.

Ранее Юга.ру уже рассказывали о ДТП со спорткарами. Весной 2021 года в Сочи Lamborghini Urus врезался в дорожное ограждение. А в 2020 году на курорте столкнулись автомобили McLaren 650S Spyder и Ferrari 488 стоимостью около 15 млн каждый.