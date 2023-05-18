В Краснодаре состоится премьера спектакля «Снегурочка» по Островскому

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Анискиной
    © Фото Елены Анискиной

В Краснодарском театре драмы имени Горького 19, 20 и 21 мая состоятся премьерные показы спектакля «Снегурочка»

Весенняя сказка Александр Островского на глазах зрителя трансформируется в загадочную и трагическую постановку про учеников старших классов, про порядки в «школе берендеев» и про желанную и при этом уничтожающую силу любви.

«История не такой как все девушки, новенькой, как и сюжет классика, в первую очередь, о двоякости любви — как чувства возвышенного и манящего, так и обманчивого, губительного», — объяснили в пресс-службе Театра драмы.

«Снегурочка» режиссёра Артёма Устинова — эскиз прошлогодней театральной лаборатории «Быт или не быт», который стал лидером зрительских симпатий.

В спектакле звучит фрагмент пьесы Виктории Коротковой «Хоть как-нибудь».

Возрастное ограничение 16+. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 18, 20, 21 мая пройдут премьерные показы постановки «16 mm: обратимая». В его основе лежит непростая судьба Валентины Караваевой — советской актрисы театра и кино, известной по фильму «Машенька».

Афиша Искусство Краснодар Театры

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