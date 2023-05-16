В Анапе археологи обнаружили предметы быта и ритуалов жителей античности

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края» https://t.me/ugooknakk/896
    © Скриншот из телеграмм-канала «Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края» https://t.me/ugooknakk/896

В управлении госохраны культурного наследия края рассказали о ценных артефактах I в. до н.э.

На территории Анапы проходят археологические раскопки. Там обнаружили различные артефакты эпохи античности.

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В ходе раскопок были найдены предметы I в. до н.э. Среди них:

  • медальон с изображением Афродиты;
  • разноцветная стеклянная чаша, выполненная в технике «миллефиоре»;
  • терракотовая статуэтка девочки с корзиной плодов на краю колодца.

Последняя находка, по данным управления госохраны культурного наследия края, могла символизировать «колодец Деметры».

По преданию, Деметра, блуждая в поисках Персефоны, присела на край колодца в Элевсине. На его месте позже воздвигли алтарь. Такие алтари считались погребальными. У них же получали благословение дочери царей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение.

Анапа Археология Культурное наследие Памятники

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