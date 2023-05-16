В Анапе археологи обнаружили предметы быта и ритуалов жителей античности
В управлении госохраны культурного наследия края рассказали о ценных артефактах I в. до н.э.
На территории Анапы проходят археологические раскопки. Там обнаружили различные артефакты эпохи античности.
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В ходе раскопок были найдены предметы I в. до н.э. Среди них:
- медальон с изображением Афродиты;
- разноцветная стеклянная чаша, выполненная в технике «миллефиоре»;
- терракотовая статуэтка девочки с корзиной плодов на краю колодца.
Последняя находка, по данным управления госохраны культурного наследия края, могла символизировать «колодец Деметры».
По преданию, Деметра, блуждая в поисках Персефоны, присела на край колодца в Элевсине. На его месте позже воздвигли алтарь. Такие алтари считались погребальными. У них же получали благословение дочери царей.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение.
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