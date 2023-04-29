В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение

Краснодарский край

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  • Останки, обнаруженные в синдском захоронении железного века под Анапой © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Останки, обнаруженные в синдском захоронении железного века под Анапой © Пресс-служба администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

В ходе прокладки газопровода Анапа–Тамань обнаружено 24 погребения, датируемых VII-VI в. до н.э.

В окрестностях Анапы ведутся археологические раскопки на обширном захоронении VII–VI веков до нашей эры — об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

На данный момент ученые считают, что это кладбище племени синдов, которые в раннем железном веке жили на Таманском полуострове, а их столицей была Горгиппия.

Уже изучены 24 отдельных погребения, в которых найдена лепная керамическая посуда, бронзовые браслеты и серьги, железные серпы, ножи и наконечники копий, глиняные пряслица.

— Обнаруженные предметы займут достойное место в музейных экспозициях, — уверяет вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов. — Исследуемый памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией.

Ранее на этой неделе Министерство природы Краснодарского края выступило против планов Группы компаний «Самолёт» построить в северной части Таманского полуострова город-курорт на миллион человек.

Анапа Археология

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В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение
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