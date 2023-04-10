В Ростовской области археологи обнаружили захоронение ранее неизвестной общины древних греков

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

При прокладке водовода в ДНР на участке некрополя Танаис археологи обнаружили следы ранее неизученной общины греков I века нашей эры

Общая площадь раскопок составила около 25 тыс. кв. метров. Всего учёные исследовали 31 погребение, которое было хорошо замаскировано и не разграблено. Среди интересных артефактов — каменная плита с концентрическими окружностями (это может быть астролябия, солнечные часы или календарь), а также литейная форма в камне.

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«Сами по себе эти комплексы довольно специфические в плане погребального обряда. Захоронения были совершены в имитациях лодок, выдолбленных из колоды. До сих пор они встречались изредка. Всё указывает на то, что после основания античной греческой колонии и взаимодействия с местным степным населением появилась новая система обряда. Сам по себе Танаис выступает не единым, были какие-то изолированные группы греков, пришедших из Малой Азии», — рассказал ведущий археолог ГАУК РО «Донское наследие» Николай Власкин.

Учёный уверен, что сохранившиеся предметы из погребений дадут огромный пласт информации и откроют новую страницу в истории.

Как писали Юга.ру, на месте бывших курганов в станице Динской началось строительство Краевого центра медицинской реабилитации.

Археология

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В Ростовской области археологи обнаружили захоронение ранее неизвестной общины древних греков
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