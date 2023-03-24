Бульвар героев и ларьков. Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков

На улице Героев-Разведчиков в Краснодаре появились новые ларьки. На карте нестационарных торговых объектов их нет

В Краснодаре на улице Героев-Разведчиков появились новые торговые киоски. Информация об этом была опубликована 17 марта в телеграм-канале «Туподар». Автор сообщения назвал объект «чудом» и интересовался, куда можно обратиться по поводу его установки.

Утром 22 марта редактор Юга.ру прогулялся по району и выяснил, что новых ларьков сразу несколько. По нечетной стороне улицы Героев-Разведчиков ближе к пересечению с Черкасской на газоне установлен сдвоенный киоск. Он обшит коричневым профнастилом. Белые ролеты пока закрыты, подход заботливо отсыпан щебнем.

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Через сотню метров, ближе к пересечению улиц Героев-Разведчиков и Аверкиева, установлен бежевый ларек. Именно он упоминался в публикации телеграм-канала. Отдыхающие рядом на лавочке дворники сообщили, что объект действительно появился недавно. Мужчины предположили, что в нем будут продавать овощи и фрукты.

На пересечении улиц Героев-Разведчиков и Аверкивеа сразу несколько ларьков. Здесь стоит палатка торговцев овощами и фруктами, киоск мороженого, офис продаж строительной компании. По косвенным признакам похоже, что все они установлены давно. Ещё один серо-коричневый ларек здесь же незаметно пристроился к лавке мороженщика. Однако новодел выдает транспортировочная пленка на окнах и разрытая земля под опорами.

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Ещё через несколько сотен метров, ближе к пересечению улиц Героев-Разведчиков и 40-летия Победы, расположился серо-коричневый брат-близнец предыдущего ларька. Он также примкнул к киоску с мороженым. Здесь установщики подошли с размахом: зачем-то окружили свой объект небольшими бетонными блоками. Рядом высадили декоративную тую — благоустройство.

Всего по нечетной стороне улицы Героев-Разведчиков на отрезке от Черкасской до 40-летия Победы установлено восемь ларьков. Как минимум четыре из них появились недавно. На карте нестационарных торговых объектов на сайте администрации Краснодара ни одного из этих ларьков нет. При этом другие точки, например, торговая палатка на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Черкасской, указаны.

Юга.ру решили узнать у мэрии, законно ли установлены ларьки в этом районе? Ещё один вопрос, соответствует ли их внешний вид требованиям, которые предъявляют к подобным объектам? В администрации рассказали, что сейчас дизайн-код для нестационарных торговых объектов носит рекомендательный характер. «После внесения этих рекомендаций в Правила благоустройства, они станут обязательны для всех». «По информации управления муниципального контроля, указанные объекты находятся в границах земельных участков в частной собственности. Поэтому по законодательству у администрации нет полномочий на проверку законности установки данных объектов», — прокомментировали запрос в администрации Краснодара.